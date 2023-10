IBGE inclui perguntas sobre identidade de gênero e orientação sexual em nova pesquisa

Essas informações também podem fornecer subsídios para a análise de mudanças no perfil demográfico da população ao longo do tempo. Especialistas esperam que os dados indiquem um processo de envelhecimento dos brasileiros.

Enquanto inicia a coleta da PNDS, o órgão prepara nova divulgação de resultados do Censo Demográfico 2022. Com base na contagem da população, o instituto publicará dados sobre idade e sexo dos brasileiros no dia 27 de outubro.

Nos próximos quatro meses, agentes de coleta visitarão aproximadamente 133 mil domicílios, distribuídos em mais de 2.500 municípios do Brasil. A divulgação dos primeiros resultados está prevista para ocorrer no quarto trimestre de 2024.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.