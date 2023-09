Ibama apreende partes de animais mortos no aeroporto de Guarulhos (SP)

Segundo o Ibama, um passageiro nigeriano e um chinês foram autuados por tentativa de entrar no Brasil com itens sem parecer técnico oficial ou licença da autoridade ambiental competente.

Em outra frente da operação, os fiscais interceptaram remessas postais internacionais para os Estados Unidos, França e Espanha com 15 quilos de bexigas natatórias de espécies não identificadas, artesanato feito com penas de aves silvestres, como araras e papagaios, dentes de onça, jacaré e cateto, fragmentos de carapaças de quelônios, crânios de jacarés, aves de rapina, rabo de raia e corais. Os materiais foram apreendidos e os remetentes autuados.

Realizada no terminal de cargas do aeroporto, a operação encontrou também 11 mil peixes ornamentais de diversas espécies. Agentes ambientais federais bloquearam uma tentativa de exportação dos peixes para Taiwan, sem a documentação obrigatória.

Além disso, parte do material encontrado é considerado de risco potencial para a introdução de doenças no Brasil e estava sem a documentação de origem.

Entre as apreensões estão a cabeça de um babuíno, ratos empalados, frascos com bile de urso e cabeças de diversas aves. Segundo o Ibama, em meio às espécies encontradas estão algumas protegidas pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em operação realizada em conjunto com o Ministério da Agricultura e Pecuária e com a Receita Federal, o Ibama (Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais e Renováveis) apreendeu diversas partes e membros de animais mortos que chegaram ilegalmente ao aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.