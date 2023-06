Ibama apreende mais de 28 toneladas de barbatana de tubarões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) disse que apreendeu 28,7 toneladas de barbatana de tubarões. As partes dos animais são de duas espécies, sendo que uma delas está ameaçada de extinção.

A maior parte da apreensão ocorreu em Santa Catarina: 27,6 toneladas das barbatanas estavam com uma empresa exportadora localizada no estado catarinense.

Outra porção, de 1,1 tonelada, foi apreendida de uma empresa no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que tentava exportar as barbatanas para fora do país.

Segundo o Ibama, a captura total de mais de 28 toneladas totaliza a maior do tipo já feita em todo o mundo.

Estima-se que cerca de 11 mil tubarões morreram para haver esse montante de barbatanas: 4.400 foram do tubarão-azul e outros 5.600, do anequim, este último entrou recentemente no rol brasileiro de animais ameaçados de extinção.

Os tubarões foram capturados por embarcações que não cumpriam diversas exigências. A primeira é que não é permitida a pesca direcionada a esses animais. Além disso, elas atuavam com carga que ultrapassava o limite permitido em cerca de 80%. Os equipamentos de pesca também não seguiam as regras da legislação.

As empresas ainda não adotavam medidas obrigatórias para evitar a morte de aves marinhas. O Ibama diz que milhares desses pássaros morreram em decorrência da atuação das embarcações -algumas espécies também são ameaçadas de extinção.

No comunicado à imprensa, o instituto afirma que as barbatanas dos tubarões são consideradas iguarias de alto valor agregado, principalmente no mercado asiático. O Ibama também diz que caças desse tipo continuarão sendo combatidas pelo órgão. A apreensão se deu em meio a operação Makaira, que busca combater a pesca ilegal.