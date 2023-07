Humorista tem mão amputada após acidente com fogos de artifício em SC

Neste domingo, Pilha disse à reportagem que "está bem". No sábado (8), Classy afirmou nas redes sociais que o amigo ficou "arrasado" com o episódio. Não foi informado se o homem se feriu em outras partes do corpo.

O homem passou por uma cirurgia. Ele foi levado a um hospital, mas acabou transferido para outra unidade de saúde em Xanxerê, a 508 quilômetros de Florianópolis. A informação do acidente foi confirmada por Pilha e pela cantora Classy Reginatto, amiga do humorista, nas redes sociais.

