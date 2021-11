Hotel de Bolsonaro em Dubai tem suíte a R$ 76 mil a diária

Ele comentou a apoiadores, no dia 3, que ele se hospedaria no Catar em um hotel bancado pelo príncipe do emirado. "Vou ficar num hotel hiperluxuoso, a diária deve ser uns US$ 4 mil [cerca de R$ 22 mil], mas vai ser de graça, pelo príncipe lá, ok? Até a primeira-dama vai querer ir, pô. O quarto é tão luxuoso que você não dorme", disse Bolsonaro ao deixar o Palácio da Alvorada.

"A majestosa escadaria do quarto se conecta à piscina de imersão da cobertura e à área de estar", diz o site. "O quarto principal define um novo padrão de opulência com seu banheiro privativo, onde uma banheira suntuosa é o centro das atenções." Bolsonaro se hospedou em uma suíte mais "modesta".

Do lado de dentro, há uma sala de estar com uma área para refeições de 12 lugares, escritório elegante e uma área de estar.

O UOL visitou o site do hotel e encontrou uma suíte cuja diária equivale a R$ 76,6 mil, a Sir Winston Churchill Suite. Nela, diz o site, há três quartos nos andares mais altos com vista para um jardim paisagístico.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em viagem oficial ao Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se hospedou em um dos hoteis mais caros de Dubai, a extravagante cidade no Golfo Pérsico. Embora existam quartos com diária de R$ 76 mil, o presidente dormirá em uma suíte que custa R$ 22 mil por dia bancada pelo emirado.

