Hotéis preveem aumento de 25% em ocupação durante a Parada do Orgulho LGBT+

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os hotéis de São Paulo terão 75% de ocupação durante a 27ª Parada do Orgulho LGBT+, segundo levantamento da associação do setor. O número mostra um aumento de 25% em comparação com o evento do ano passado.

Estabelecimentos nas regiões da avenida Paulista (centro) e nos bairros do Paraíso e de Moema (zona sul) são os que esperam chegar a maior lotação (80%) no domingo (11). Os hotéis da zona oeste, com 70%, e do centro, com 65%, aparecem em seguida.

De acordo com a associação, a realidade costuma superar as expectativas apuradas com base em reservas antecipadas.

Recepcionista de uma hospedaria, Kaique Nascimento diz que a expectativa é que entre sexta (9) e sábado (10), a lotação do estabelecimento esteja próxima dos 100%.

Geysa Souza, que trabalha no departamento de reserva de um hotel, conta que eventos voltados à comunidade LGBTQIA+ estão atraindo clientes para todo o feriado de Corpus Christi.

A 27ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo ocorre no domingo (11), a partir das 10h, na avenida Paulista. A expectativa é que compareça 4 milhões de pessoas no evento.