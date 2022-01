Hospitais privados pedem redução no tempo de afastamento de profissional de saúde com Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os hospitais privados enviaram um pedido ao Ministério da Saúde para que seja reduzido o tempo de afastamento dos profissionais da área que contraírem Covid, segundo Antonio Britto, diretor-executivo da Anahp (que reúne as grandes instituições da rede particular). Ele afirma que os hospitais estão se desdobrando para atender a corrida aos pronto-socorros nos últimos dias, mas o setor também enfrenta o problema da redução de funcionários contaminados por Covid e Influenza. "Resguardadas todas as garantias aos profissionais de saúde, sem que corram qualquer risco, isso permitiria reduzir um pouco o impacto", afirma Britto. Segundo ele, o problema deixou de estar concentrado em poucos estados e se nacionalizou. A Anahp acaba de concluir uma pesquisa com mais de 30 associados em quase todo o país, que mostra um aumento médio de 655% no número de casos de Covid desde dezembro. Nos registros de Influenza, a alta foi de 270% em média. As instituições consultadas no levantamento registraram 13.040 casos positivos de Covid no período, segundo a Anahp, o que representa uma participação de positividade acima de 20% no total de testes. Destes, 32% resultaram em internação desde dezembro. "Algumas pessoas estão indo fazer teste apressadamente sem necessidade. Estamos fazendo um apelo à população para que avalie bem antes de ir ao hospital porque isso pode ter exposições desnecessárias", afirma Britto. A Anahp preparou material informativo para divulgar pedindo que procurem o pronto-socorro apenas os pacientes sinais mais graves, como falta de ar, febre persistente e tosse intensa ou com doenças crônicas pré-existentes. Para os que tiverem com sintomas leves ou assintomáticos, a recomendação é que priorizem a busca por atendimento ambulatorial, como consultas médicas e telemedicina. Nesta quarta-feira (5), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro diminuiu para, no mínimo, 7 dias o período de isolamento de pessoas com Covid. Para os casos assintomáticos, a recomendação é de 5 dias de quarentena, mas uso de máscara por 7. As autoridades de saúde dos Estados Unidos fizeram movimento semelhante. Em dezembro, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC na sigla em inglês) reduziu de 10 para 5 dias o tempo de isolamento recomendado para infectados pelo coronavírus sem sintomas ou com sintomas leves. A medida, anunciada em meio ao aumento de casos de Covid no país, visava diminuir os impactos do vírus no cotidiano e na economia, já que a falta dos trabalhadores afastados dificultou a operação de voos, restaurantes e comércio na época de fim de ano.

