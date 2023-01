Hospitais levantaram alerta com fornecimento após ataques de manifestantes bolsonaristas em Brasília

Segundo Francisco Balestrin, presidente do SindHosp, a situação é delicada porque, devido aos outros problemas, os hospitais já estão trabalhando com reposições pontuais e substituição de medicamentos por similares. "Agora, com essas ações golpistas, estamos apreensivos com maiores impactos no setor de saúde."

As rodovias de quatro estados que haviam sido bloqueadas por extremistas no domingo foram liberadas pelas forças de segurança na madrugada desta segunda-feira (9).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando os ataques de manifestantes bolsonaristas começaram neste domingo (8), empresas de saúde levantaram o alerta com receio de impactos sobre o fornecimento. O SindHosp (hospitais, clínicas, laboratórios e outros estabelecimentos do setor em São Paulo) diz temer que "essa turbulência política possa afetar o setor, já impactado pela pandemia e pela falta de medicamentos e suprimentos".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.