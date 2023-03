Homens publicam mais nas redes sobre violência contra mulher, diz pesquisa

Para a coordenadora da pesquisa, a comparação com o engajamento —comentários, compartilhamentos e curtidas, por exemplo— mostra que não há falta de interesse na população brasileira diante do assunto, mas talvez de repertório. "Quando essa conversa é estimulada, há muito engajamento."

Junqueira afirma que foi na pandemia e somado às notícias do aumento de violência contra mulher que as pessoas começaram a falar mais sobre o tema nas redes sociais. Além disso, o ano de 2020 foi marcado por casos que geraram muita repercussão, como o da influencer Mariana Ferrer, ofendida em audiência sobre denúncia de estupro, e a mobilização contra o aborto de uma criança de 10 anos.

A pesquisa mostra que, em geral, o volume de publicações nas redes sobre a violência contra a mulher caiu gradativamente nos últimos anos no Brasil. Em 2019, foram 1,1 milhões de posts. Já o pico aconteceu em 2020, o primeiro ano da pandemia, atingiu 2,6 milhões. Em 2021 foram 860 mil e, no passado, 752 mil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maioria das publicações sobre violência contra a mulher nas redes sociais é feita por homens. No Brasil, eles respondem por 56% dos posts, e elas, por 44%, segundo estudo realizado pela Ipsos Brasil com a ONU Mulheres, divulgado nesta quarta-feira (22).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.