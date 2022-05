Homens atiram e matam 4 pessoas em bar no Pará; outras 4 ficam feridas

BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - Dois homens armados atiraram em clientes que estavam em uma loja de conveniência localizada no município de Altamira (PA), na madrugada deste domingo (15). Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas. Os atiradores fugiram. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens é possível ver um homem vestido de preto, usando um boné para esconder o rosto. Ele chega atirando nos clientes que estão em duas mesas na porta da loja. As vítimas ainda tentam fugir, mas caem baleadas no chão. Uma delas ainda consegue correr, mas o atirador a alcança. Ao mesmo tempo, outro homem faz disparos.

Os detalhes da ocorrência estão sendo levantados pela polícia. Não foram divulgadas as identificações dos mortos e o estado de saúde dos feridos. O governador Hélder Barbalho (MDB) determinou a criação de uma força-tarefa para a investigação do caso, formada por 50 integrantes de órgãos de segurança pública. Ele seguiu hoje para a cidade, acompanhado por integrantes das forças policiais para acompanhar as ações.

"Estamos hoje reunidos no município para que possamos avançar nas investigações e nas elucidações dos crimes ocorridos na noite deste sábado para que medidas cautelares possam acontecer e que possamos, o mais rápido possível, prender os envolvidos. Somando-se a isto, já estão presentes em Altamira, equipes da Divisão de Homicídio do Estado, como também o núcleo de inteligência para reforçar as estratégias investigativas já que as linhas precisamente de investigação nos levam a perspectivas reais de punição e apreensão dos criminosos envolvidos em conflito entre facções criminosas", disse o governador.

Dados da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac) mostram que, no primeiro trimestre de 2022, houve pelo menos três mortes na cidade, mas Altamira já esteve entre as que passaram mais de 40 dias sem registro de crimes violentos, nos últimos três anos.