Homens armados levam deputada estadual de sítio do RJ

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande), mas "as investigações ficarão a cargo da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) para identificar e responsabilizar os autores do crime".

Um policial que fazia a segurança da deputada e teve sua arma levada acionou a polícia após rastrear a localização do veículo. O carro estava na Vila Kennedy, área com atuação de grupos criminosos e que fica a 14 km do sítio.

Neste momento, homens armados invadiram o sítio, exigindo que a deputada os acompanhasse em um carro oficial da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Os seguranças do local foram rendidos.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, a Lucinha (PSD-RJ), foi raptada neste domingo (1º) por homens armados que invadiram um sítio onde ela estava com a família, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Após ser levada para o interior da Vila Kennedy, também na zona oeste, foi liberada.

