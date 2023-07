Homem torturado tinha no corpo substância apreendida em casa de influencer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um exame toxicológico enviado nesta sexta-feira (28) para a Polícia Civil aponta que o homem vítima do golpe "boa noite, Cinderela" tinha no corpo a mesma substância entorpecente encontrada, segundo a polícia, no apartamento da influencer Vitória Guarizo Demito, presa com o namorado sob a suspeita de torturarem a vítima com um maçarico.

O laudo detectou a presença de clonazepam no sangue da vítima. O medicamento de uso controlado para ansiedade também pode ser usado para entorpecer vítimas do "boa noite, Cinderela".

O mesmo medicamento foi apreendido pela Polícia Civil no apartamento da influencer Vitória Guarizo, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. No local, foram encontrados mais de 90 comprimidos e dois vidros com o remédio.

Para a Policia Civil, o exame é mais uma prova da prática de roubo qualificado com emprego de tortura. A vítima, que teve descolamento de retina e fissura no nariz após alegar ter sido agredida a socos, tem marcas pelo corpo que diz terem sido feitas por um maçarico usado no crime para obrigá-la a fornecer os seus dados bancários.

O homem disse em depoimento ter marcado um encontro com a influencer no dia 18 de maio. No local combinado, um flat na zona sul da capital paulista, contou ter sofrido as agressões. A vítima sofreu um desfalque de mais de R$ 40 mil, segundo a Polícia Civil.

"O exame que comprova a presença no sangue da mesma substância encontrada no imóvel é mais uma prova de que houve roubo qualificado com tortura e de que a vítima foi dopada. Além das agressões, o "boa noite, Cinderela" também é uma forma de violência para deixar a vítima impossibilitada", revela Eduardo Luís Ferreira, delegado do 27º DP, que investiga o caso.

O QUE SE SABE SOBRE O CASO

A influencer foi presa na última terça-feira (18) no seu apartamento na zona sul de São Paulo com o namorado, Gabriel Duarte Meneses, por suspeita de participar da tortura da vítima com um maçarico e mantê-la em cárcere privado por 30 horas para obter os seus dados bancários. Um terceiro envolvido no crime já foi identificado, mas ainda não foi localizado pela polícia.

Após ser feito refém, o homem disse ter sido dopado e liberado em uma rua. A família chegou a fazer registro por desaparecimento.

Durante a investigação, a Polícia Civil rastreou o destino da transação bancária, identificando contas ligadas à influenciadora e ao modelo. Eles irão responder por roubo qualificado com emprego de tortura e cárcere privado.

A defesa de Vitória diz que ela está colaborando com as investigações e alega inocência. "O processo, no entanto, corre em segredo de justiça e a defesa ainda está tomando conhecimento das acusações", diz nota publicada no perfil do Instagram da influenciadora.