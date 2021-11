Homem se fantasia de ex-goleiro Bruno em festa em Manaus e gera revolta

O Porão do Alemão apagou a foto de suas redes sociais e emitiu uma nota na qual diz que "não compactua com apologia a qualquer crime, inclusive feminicídio".

Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte da então namorada Eliza Samudio, em 2010. O corpo dela nunca foi encontrado. Na época do crime, o atleta era jogador do Flamengo.

Na foto, o homem veste uma camisa do Flamengo que estampa o nome Bruno e segura um saco de lixo preto no qual está escrito Eliza. Ele não teve a sua identidade revelada.

