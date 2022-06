Homem saca arma, faz disparos em frente a uma boate em MG e deixa feridos

Segundo ele, se tivessem saído um pouco antes da casa noturna, todos seriam atingidos. "Deus me livrou da morte porque eu estava saindo e resolvi voltar para despedir do pessoal. Se eu continuo a sair, eu e a minha equipe estaríamos na linha de frente dos tiros e tinha sido à queima roupa mesmo (os tiros)", relatou o cantor.

O carro utilizado pelo atirador foi localizado em viaduto na BR-365. O dono do guincho disse que foi procurado por duas pessoas, um homem e uma mulher, para retirar o veículo. Já a mãe do suspeito disse aos policiais militares que o rapaz não dormiu em casa na noite dos tiros e não tem informações de onde ele possa estar.

Essa vítima relatou que esbarrou, sem intenção, no ombro do homem que deu os tiros, e ele passou a ameaçá-lo, não aceitando os pedidos de desculpas. Segundo a PM, Isso pode ter sido o motivo para que mais tarde o suspeito voltasse à boate e efetuasse os disparos.

Um funcionário ouvido pela PM disse não ter visto nenhuma confusão no interior da boate, onde estavam programados quatro shows de axé, pagode, funk e house music, segundo as redes sociais da boate. Mas os policiais militares também ouviram relatos de que houve um desentendimento dentro da casa noturna entre o autor dos tiros e uma pessoa atingida pelos disparos.

Ao menos seis pessoas foram atingidas em diferentes partes do corpo e levadas para o hospital da cidade. "No local, os militares recolheram quatro projéteis de arma de fogo deformados, sendo entregues à perícia técnico-científica para ser submetida a análise", diz nota da Polícia Civil.

Na gravação dá para ver algumas pessoas correndo e outras tentando se proteger. Logo após, o homem entra no veículo e foge. A reportagem tentou contato com a casa noturna, mas não houve retorno. A matéria será atualizada quando o estabelecimento se manifestar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.