Homem pelado que atacou vizinho e irmã a facadas em SP estava em surto, diz parente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A irmã do homem que aparece correndo pelado com uma faca em um conjunto residencial disse que ele estava em um surto. O episódio aconteceu na última terça-feira (6), em Cubatão, na Baixada Santista, no bairro Jardim Casqueiro.

O homem feriu os olhos de um vizinho de 62 anos. A mulher do idoso, que não quis se identificar, contou que ele está internado na UTI e inconsciente.

A irmã de 30 anos, que também preferiu não se identificar, foi gravada fugindo de seu irmão dentro de um prédio e teve a ajuda do marido para desarmar o suspeito.

Com ferimentos leves, ela nega ter discutido com o irmão e diz ter descido ao térreo do condomínio apenas para ver o que ele estava gritando durante o surto.

Segundo a irmã, ele escondia da família que sofria de problemas psiquiátricos, o que foi descoberto após o ataque.

A previsão é que os laudos psíquicos sejam apresentados na segunda-feira (12) na delegacia.

O suspeito foi preso em flagrante, e a faca usada no crime foi apreendida. A perícia foi ao local e o caso foi registrado como tentativa de homicídio no 2° Distrito Policial de Cubatão.