Homem pediu anestésico e negou alergia, diz defesa de tatuador

"Muito embora os achados necroscópicos e de exames sejam sugestivos de intoxicação exógena por lidocaína, o perito não tem como afirmar categoricamente que essa foi a causa do óbito", disse a legista no documento.

De acordo com o infectologista Daniel Junger, a vítima pode ter tido uma overdose do remédio, considerando a rápida reação. "O que pode se entender dessa situação, é que o profissional passou uma grande quantidade de anestésico numa superfície onde havia sangue. A absorção dessa medicação foi muito maior do que se tivesse passado em pele íntegra", explicou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A defesa do tatuador cujo cliente morreu durante uma sessão afirmou nesta quinta (16) que a vítima pediu aplicação de anestésico e que alegou não ter nenhuma alergia antes do trabalho começar.

