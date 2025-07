Homem morto por PM ao sair do trabalho foi baleado pelas costas, segundo boletim de ocorrência

- Um funcionário da empresa Dream Box, onde Guilherme trabalhava, se apresenta e mostra vídeos e fotos de WhatsApp que apontam que Guilherme e Deillan tinham saído do trabalho às 22h28 e, portanto, não tinham ligação com o roubo

- Com Guilherme foram encontrados carteira, celular, chaves, livro, remédios, itens de higiene, uma bolsa térmica e uma marmita com talheres;

- Guilherme surge correndo rumo ao ponto de ônibus, segundo amigos, para não perder a condução. Fábio o vê e dispara, segundo boletim de ocorrência, acreditando se tratar de um dos envolvidos na tentativa de assalto que estaria voltando à cena do crime. Guilherme morre a cerca de 50 metros do ponto;

Uma testemunha que estava próxima ao PM contou que viu quando ele atirou em Guilherme, que se aproximava de uma motocicleta que estava caída no chão, depois de ter sido abandonada por um dos criminosos. Ainda segundo essa testemunha, o agente atirou afirmando que tinha certeza que Guilherme estava no assalto.

No local, um colega de trabalho se apresentou aos policiais civis e afirmou que Guilherme havia acabado de sair do trabalho em uma rua próxima. Um funcionário disse ter os registros que atestam que a vítima registrou o ponto de saída às 22h28, além de mostrar fotos e vídeos no celular que mostram a saída do rapaz da empresa naquela noite.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o policial teria confundido Guilherme, um homem negro que trabalhava em uma fábrica de camas, com um assaltante. A vítima havia acabado de sair do trabalho e estava a caminho de um ponto de ônibus. Ele carregava carteira, celular, um livro e uma marmita.

