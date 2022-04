Homem morre na Baixada após chuvas no Rio; cidade amanhece enlamaçada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu no município de Mesquita, na Baixada Fluminense, após as fortes chuvas que atingiram a região. A Defesa Civil informou que a causa da morte ainda está sendo apurada e pode não estar relacionada com o temporal.

Os rios Dona Eugênia e da Prata transbordaram com o alto volume de chuva registrado na região. Em 3 horas, foram registrados mais de 266 mm de chuva em Mesquita.

Na noite da sexta-feira (1º), Mesquita entrou em estado máximo de alerta para as chuvas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava sem identificação e aparentava ter 35 anos.

Na manhã deste sábado, a equipe de serviços da Prefeitura de Mesquita estava nas ruas para desobstruir vias e limpar a sujeira. A cidade registrou alagamentos em diferentes pontos e amanheceu enlamaçada.

Nas redes sociais, moradores publicaram vídeos e fotos de enchentes em Mesquita.

No município vizinho, Nova Iguaçu, a prefeitura informou que foram registrados cerca de 166 mm de chuva em apenas 4 horas, o que equivale a 175% da média de chuva para o mês de abril.

Segundo a prefeitura, 17 moradores de Nova Iguaçu estão desalojados. Não há registro de feridos até o momento.

Pelo menos dois hospitais em Nova Iguaçu foram afetados pelas chuvas. O Hospital Geral de Nova Iguaçu teve infiltrações nas paredes e 13 pacientes precisaram ser transferidos da chamada sala amarela para os setores de pós-operatório.

No Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, a água invadiu corredores, mas não houve danos aos pacientes nem equipamentos. É a primeira vez que água da chuva entrou no hospital, diz a prefeitura.

Na manhã de hoje, equipes da unidade estão drenando a água e realizando a limpeza do hospital.

Chuva

Após uma noite de chuvas fortes e alagamentos, a cidade do Rio de Janeiro tem previsão de chuva fraca a moderado para este sábado. Neste momento, a chuva afeta, principalmente, a zona oeste da cidade.

O Rio entrou em estado de atenção às 9h25 "devido à previsão de chuva moderada e ao volume de ocorrências em decorrência da chuva de sexta-feira (1º)", informou o Centro de Operações da Prefeitura.

O estágio de atenção é o terceiro nível numa escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Em conversa com jornalistas na manhã de hoje, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), ressaltou que a zona oeste é a região que mais sofre com alagamentos e o nível alto dos rios.

Apesar da previsão de chuva fraca a moderada, Paes pediu que as pessoas fiquem atentas.

"Em áreas de encosta, morro, o solo está muito encharcado. Há risco grande de deslizamento", afirmou. "Temos sirenes e equipes da Defesa Civil em todas as áreas de risco. É importante que os moradores acreditem nas sirenes."