Homem morre em centro de acolhida no bairro da Mooca, na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu na manhã desta quarta (18) no núcleo de convivência São Martinho de Lima, na Mooca, na zona leste de São Paulo. Ele foi identificado como Isaías por pessoas que frequentam o local.

Segundo eles, o homem passou a noite na rua e que morreu logo após entrar no centro de convivência, por volta das 8h. Ainda não há informação se o caso tem alguma ligação com o frio que atingiu a cidade nesta madrugada.

A polícia militar informou que o corpo foi encontrado às 8h06 e que o caso será registrado no 8º DP, no Brás.

A Folha de S.Paulo esteve no local e até às 11h o corpo permanecia no salão. As atividades no local aconteciam quase sem alteração. O corpo estava coberto por um pano branco.

Nesta quarta, a capital paulista registrou a madrugada mais fria de maio desde 1990, quando foi registrado 5,8°C e 5,4°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Pela manhã, a sensação térmica prevista era de 0 °C e -2 °C. Já durante o dia, as máximas não devem passar de 15°C.

As temperaturas permanecerão baixas na quinta (19) e sexta-feira (20), com previsão de 7°C de mínima e 15°C de máxima, na quinta, e 7°C de mínima e 16°C de máxima, na sexta. A expectativa é que a temperatura fique ainda mais baixa nos extremos da cidade, com possibilidade de geada nos pontos mais altos, mais próximos à Serra do Mar.

Entre as medidas adotadas para acolher as populações de rua por parte do governo do estado está a disponibilização da estação Pedro 2º, pertencente à linha 3-vermelha do metrô de São Paulo, que receberá até a próxima sexta (20) cem pessoas em situação de rua para passarem a noite em suas dependências, das 19h às 8h.

Essa determinação do governo estadual, nomeada de Noites Solidárias, faz parte de uma ação durante o período de frio extremo que está sendo esperado para a capital paulista nesta semana.