Homem morre em ação da PM no Guarujá; Operação Escudo chega a 19 mortes

Moradores do Guarujá denunciaram ao CNDH (Conselho Nacional de Direitos Humanos) que diversas pessoas foram mortas sem que houvesse confronto com os PMs. Elas reportaram ainda invasões de domicílio, destruição de imóveis e outros atos de violência policial. Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) defendeu a atuação das forças policiais.

Moradores da Baixada Santista dizem que boa parte dos mortos durante a Operação Escudo não trocaram tiros com a polícia, ao contrário do que afirmam as autoridades.

Ainda segundo a PM, foram encontrados com o homem morto maconha, crack e cocaína, além de um rádio comunicador e anotações do tráfico.

Um homem de 37 anos foi morto durante ação do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no Guarujá.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Operação Escudo -realizada na Baixada Santista após a morte de um PM da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar)- chegou a 19 mortes. Segundo a PM, um homem foi morto em um suposto confronto com agentes no Guarujá nesta sexta-feira (18).

