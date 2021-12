Homem morre atropelado pelo próprio carro em Blumenau

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem identificado como Fabiano Stimamiglio Ferreira, 45 anos, morreu morreu nesta segunda-feira (27) depois de ser prensado pelo próprio carro. O acidente ocorreu em sua casa. Segundo boletim médico, a vítima teve politraumatismo —lesões graves em pelo menos dois órgãos ou duas partes do corpo, causadas por força externa—, foi levada pelo Samu até a unidade de saúde por volta da meia-noite e morreu pouco antes das 3h. O sepultamento foi realizado ontem, no Cemitério Luterano da Velha Central, em Blumenau (SC). A reportagem tentou contato com a família de Fabiano, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. As circunstâncias em que o atropelamento ocorreu não foram reveladas à reportagem. Fabiano trabalhava numa empresa de tecnologia da cidade, era casado e tinha três filhos —entre eles gêmeas. Nas redes sociais, inúmeras homenagens foram realizadas a Fabiano por conhecidos. "A gente perde nessa dimensão um exemplo de gentileza, generosidade, comprometimento, competência, superpai, filho, marido, colega, amigo. A partida do Fabiano nos pega despreparados e deixa um silêncio enorme na vida daqueles que tiveram a graça de compartilhar parte da jornada com ele", afirmou uma pessoa próxima de Fabiano. "Não se tem palavras para descrever a dor da perda, ainda mais quando é um grande amigo, que Deus te receba de braços abertos nosso querido amigo Fabiano. Hoje o dia foi de muita muita tristeza, mas com certeza você ficará em nossas lembranças, e sempre será lembrado pelo seu carinho e amizade", escreveu uma amiga. "A vida nos dá a sensação de que temos todo o tempo do mundo pela frente e, do nada, ela vem e nos prova o quanto somos frágeis. Eu sei que nenhuma lágrima vai trazer você de volta Fabiano? Nossos corações tentam encontrar sossego, imaginando você em paz, sorrindo, entre as nuvens", destaca outro.

