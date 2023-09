Homem morre após ser atropelado por trem na Linha 11-Coral da CPTM em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu após ser atropelado por um trem entre os trechos das estações Antônio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos, na Linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), na região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (26).

De acordo com a CPTM, a vítima teria invadido a linha do trem e foi atingido por uma composição que seguia no sentido da estação Estudantes.

O resgate teria sido acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

A morte é investigada pela Polícia Civil e a vítima ainda não foi identificada, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

No boletim de ocorrência consta que os agentes de segurança da estação afirmaram que uma pessoa havia sido atropelada por uma composição. A vítima estava sem documentos de identificação. Foram solicitados exames ao IML (Instituto Médico Legal).

A autoridade policial afirmou que analisa as imagens e faz diligências para esclarecer o caso.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Ferraz de Vasconcelos e a CPTM disse que irá colaborar com a investigação policial, incluindo a disponibilização das imagens do trem.

"A companhia lamenta o ocorrido e ressalta que realiza campanhas diárias junto às comunidades sobre os perigos do acesso à faixa ferroviária. A segurança de todos é uma prioridade da CPTM, por isso, o acesso à faixa ferroviária, como a que ocorreu, é proibido, de acordo com a NTS (Norma Geral de Transporte, Tráfego e Segurança)", disse em nota à reportagem

A CPTM não divulgou se a Linha 11-Coral sofreu atrasos nas operações durante a madrugada e pela manhã em razão da morte. Na noite desta terça, segundo o site da companhia, a linha seguia com a operação normal.