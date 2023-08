Homem morre após briga na Festa do Peão de Indaiatuba, em São Paulo

Mas a confusão continuou do lado de fora do evento, onde eles novamente brigaram.

A Secretaria da Segurança Pública afirma, com base em relatos de testemunhas, que os dois homens começaram a brigar dentro da festa, perto do banheiro e foram separados por seguranças.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 33 anos morreu após brigar com outro rapaz de 35 anos durante a Festa do Peão de Indaiatuba, em São Paulo. Um inquérito foi aberto para investigar o caso, mas os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

