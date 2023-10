Homem morre ao ser atingido por paraquedista no interior de SP

O presidente do aeroclube e organizador do evento, Josué Andrade, gravou um vídeo em que falou sobre o acidente. Ele declarou ter adiado o evento em solidariedade às vítimas.

Segundo o presidente do aeroclube, o paraquedista teve fratura no fêmur e em um dos braços, e foi encaminhado para a capital onde deve passar por cirurgia.

O presidente do aeroclube e organizador do evento, Josué Andrade, disse à Folha que o acidente ocorreu no primeiro salto programado para o dia.

Conforme apurado pela Polícia Militar, após saltar de um avião, o paraquedista perdeu o controle do equipamento e atingiu as pessoas ao aterrissar.

A vítima estava no solo junto a outras pessoas, quando o paraquedista de 33 anos avançou sobre a área destinada para o público. Uma testemunha gravou o momento do acidente ocorrido dentro da Aeroclube de Itápolis.

