Homem mira em javali, mas mata amigo com tiro durante caçada em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 48 anos foi morto após ser atingido por um tiro acidental disparado pelo próprio amigo durante uma caçada a javalis em Pindamonhangaba (SP).

A vítima havia saído para caçar com um grupo de amigos na manhã do sábado (6) na Estrada de Pinda-Rural, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

Um dos amigos, um homem de 29 anos, realizou um disparo para atingir um javali, mas não percebeu que o amigo estava na linha de tiro e o atingiu com o disparo.

A vítima morreu no local -não foi informado qual parte do corpo o disparo atingiu.

O corpo só pôde ser retirado na manhã deste domingo, com ajuda da equipe do helicóptero da polícia, em razão do local da caçada ser de difícil acesso.

O caso foi registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) pelo plantão da Delegacia Seccional de Taubaté. A polícia pediu exames periciais junto ao Instituto de Criminalística.

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) autoriza a caça de javalis em todo o território nacional. A medida foi tomada para sanar os problemas causados pela espécie, como ataque a seres humanos e animais domésticos, cruzamentos indevidos com porcos e destruição de plantações.