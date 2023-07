Homem mata um e fere 3 após bronca por acender cigarro em bar em Curitiba

O agressor foi contido por seguranças do bar até a chegada da polícia e também teve ferimentos leves. A Polícia Civil do Paraná informou estar realizando os procedimentos cabíveis sobre o caso.

Agressão teria começado por causa de cigarro. A reportagem apurou que o homem de 27 anos, cuja identidade não foi divulgada, começou a atacar as pessoas no estabelecimento depois de ter sido repreendido por acender um cigarro no local.

O caso foi registrado no bairro Campina do Siqueira. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência à 0h35 na rua Major Heitor Guimarães.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.