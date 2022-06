Homem mata três a facadas dentro de ônibus no interior de SP

PIRACICABA, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 52 anos, cujo nome ainda não foi divulgado, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (21) após matar a facadas três pessoas e ferir outras três dentro de um ônibus de transporte coletivo urbano da empresa Tupi, no centro de Piracicaba, no interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, não houve motivação aparente para a morte das três vítimas, duas delas mulheres. A faca foi encontrada dentro do ônibus da linha Vila Sônia, que passará por perícia.

O indivíduo é morador de Piracicaba e não possui passagens criminais. "Aparentemente ele não faz uso de droga, até porque ele estava bem calmo durante a abordagem", disse o primeiro-tenente Gilberto Ferreira Algarra.

Segundo a polícia, o detido entrou no ônibus ainda no Terminal Central de Integração (TCI), no centro da cidade. Durante o trajeto no veículo, atacou as seis vítimas.

"Uma viatura da Polícia Militar estava parada na esquina da avenida Armando Salles com a rua Quinze de Novembro, quando foi solicitada por populares que pediam socorro", comentou o tenente. A PM foi até o local e abordou o indivíduo no cruzamento da avenida Armando Salles com a rua São José.

Das vítimas, duas morreram ainda dentro do ônibus. Outra tentou fugir do veículo e caiu na calçada, já sem vida.

Dos três feridos, dois estão Hospital dos Fornecedores de Cana, um deles em estado grave.

As identidades das vítimas não foram divulgadas pela Polícia Militar.