Homem mata mulher com faca em praça de alimentação de shopping em Niterói

O estabelecimento disse ainda que "repudia qualquer ato de violência" e que "segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações caso seja necessário".

O Plaza Niterói afirmou que Vitórya, que fez aniversário no domingo (30), recebeu os primeiros atendimentos pela brigada do shopping e foi conduzida ao hospital. Também informou que o suspeito foi identificado e entregue à polícia pelos seus seguranças.

De acordo com as investigações, a vítima e o agressor eram colegas e estudavam na mesma sala em um curso técnico de enfermagem. Amigos da vítima contaram à polícia que "o autor nutria um amor não correspondido, revelado recentemente após ele se declarar".

O agressão ocorreu no Plaza Shopping, no horário do almoço, onde várias pessoas transitavam. Vídeos publicados nas redes sociais mostram Vitórya Melissa Mota, 22, com sangue na região da barriga recebendo primeiros socorros, e Matheus dos Santos da Silva, 21, sendo detido ao lado, sob gritos.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu após ser esfaqueada na praça de alimentação de um shopping no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quarta (2). Segundo a polícia, o autor foi preso em flagrante logo após o crime.

