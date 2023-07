Homem mata casal, volta a local e mata socorrista que atendia vítimas no PR

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem matou a tiros três pessoas em São João do Ivaí (PR) na tarde do sábado (22). Dentre os mortos está o socorrista que foi ao local prestar atendimento às outras duas vítimas. As informações são da emissora local Catve, afiliada da TV Cultura.

