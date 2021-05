Homem mata ao menos 5 pessoas em ataque a escola infantil no oeste de SC

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um homem matou ao menos cinco pessoas e feriu outras duas após invadir uma escola infantil no município de Saudades, oeste de Santa Catarina (a 67 km de Chapecó), na manhã desta terça-feira (4).

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, que ouviu testemunhas, o jovem teria entrado armado com um facão na escola, invadido uma classe e golpeado professores e alunos. Em seguida, de acordo com os relatos, ele cortou o próprio pescoço e se feriu no abdômen e no tórax.

Uma professora e dois alunos morreram no local. Outra professora e mais duas crianças tiveram lesões graves e foram encaminhadas a um hospital, segundo a PM. A mulher e uma das crianças também morreram.

O suspeito foi detido pela população antes mesmo da chegada dos policiais, disse a PM, que o encaminhou ao hospital de Pinhalzinho (SC) em estado grave.

Ele teria 18 anos, nenhum antecedente criminal e não foi aluno da escola atacada, afirmou a polícia, segundo a qual o agressor relatou ter sofrido bullying.

As polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Instituto Geral de Perícias continuavam a investigação no local no início da tarde.

Saudades tem 9.810 habitantes, segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O governador afastado, Carlos Moisés, se manifestou pelo Twitter lamentando a notícia: "Minha solidariedade às famílias, à comunidade escolar e a todos os moradores da acolhedora cidade do nosso Oeste". A governadora em exercício, Daniela Reinehr, decretou luto.