Homem invade igreja e furta peça sacra no Rio

Como a peça é um patrimônio histórico, a Polícia Federal foi acionada. "O Iphan tratou de encaminhar fotos e a ficha da peça furtada no Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados para contribuir com os trabalhos de investigação da PF".

A Polícia Civil do Rio diz que a investigação está em fase avançada e que o homem será indiciado por furto qualificado. A investigação também tenta identificar outros envolvidos no furto.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem invadiu e furtou uma peça sacra da Igreja São Francisco de Paulo, no centro do Rio.

