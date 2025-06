Homem invade casa de ex e mata mulher com socos e chutes no litoral de SP

Caso foi registrado como feminicídio. Episódio se enquadra no padrão clássico do crime. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a maioria dos assassinatos de mulheres em razão do gênero são cometidos por companheiros (63%) ou ex-companheiros (21%).

Uanderson invadiu a casa da mulher pela janela do banheiro. Crime ocorreu no bairro Acaraú. Avó da vítima presenciou a violência e prestou depoimento à polícia.

Segundo a Polícia Militar, Camila Gomes, 43, foi encontrada com vida no quintal de sua casa. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro, mas não resistiu às agressões.

