Homem filmado amarrado acusa policiais de desligarem câmeras para agredi-lo

As imagens ganharam força nas redes sociais após muitas denúncias, como a do Padre Júlio Lancellotti, que disse que o homem estava em situação de rua e desarmado. O padre ainda questionou: "A escravidão foi abolida?".

A reportagem tenta contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). A nota será atualizada em caso de retorno.

"Ele [Robson] fez questão de afirmar que quando os policiais já desceram da viatura e desligaram as câmeras. Agrediram ele e só depois ligaram as câmeras. E ele deixou claro que não ofereceu resistência e confirmou que estava comendo o bombom", afirmou Oliveira Júnior.

O desembargador Edison Tetsuzo Namba negou no sábado (10) um pedido liminar de liberdade a Robson. O magistrado avaliou que o homem apresenta risco à sociedade e que é reincidente no crime. Tetsuzo Namba também citou que o suspeito não tem endereço fixo, nem exerce atividade remunerada.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O homem filmado sendo carregado com as mãos e os pés amarrados por policiais militares de São Paulo afirmou ao seu advogado que os agentes desligaram as câmeras corporais ao descerem da viatura e o agrediram antes de ele ser preso no último dia 4.

