Homem faz reféns durante assalto a unidade das Casas Bahia em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem armado fez ao menos cinco pessoas reféns durante uma tentativa de assalto a uma loja das Casas Bahia em Taboão da Serra, na região Metropolitana de São Paulo. As pessoas foram libertadas após a chegada da polícia e durante tentativas de negociação.

À reportagem, a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) disse que os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de roubo, mas os agentes "localizaram um suspeito armado com um revólver" no local. "Após negociações, realizadas por policiais militares do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais), o suspeito, de 19 anos, se rendeu e foi detido em flagrante."

O coronel Ricardo Nery, comandante do GATE, explicou que o assaltante estava exaltado, nervoso e chegou a engatilhar a arma algumas vezes. O criminoso se entregou à polícia por volta de 16h30. Ninguém ficou ferido, mas alguns reféns ficaram muitos abalados e foram acolhidos por policiais militares.

"Ele acabou ouvindo o negociador, acabou se entregando. Não tivemos nenhum ferido. Tivemos um refém que se sentiu mal, mas não foi ferido, foi provavelmente nervosismo", disse o coronel, por telefone, à TV Bandeirantes.

Os reféns foram funcionários e clientes da loja. A ocorrência teve início por volta de 14h30. A Casas Bahia confirmou à reportagem que o homem tentou assaltar a loja. " Ressaltamos ainda que atuamos em colaboração com as autoridades e o desfecho da ocorrência foi positivo, sem feridos e com o suspeito devidamente detido", disse o estabelecimento.

Uma equipe do GATE (Grupo de Ações Táticas) da Polícia Militar de São Paulo estava no local e realizou as negociações. Atiradores de elite foram posicionados em prédios da região.

"A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de roubo nas Casas Bahia, e chegando ao local verificaram que era mais que um roubo, com o indivíduo fazendo pessoas de refém", explicou a Tenente Beatriz Miscow, da Polícia Militar, em entrevista à TV Bandeirantes.

De acordo com um porta-voz da corporação, o criminoso estaria em saída temporária da prisão. O rapaz estaria segurando uma das vítimas no momento em que começou a negociação com os militares -e pediu a presença da imprensa e da namorada no local, que conversou com ele, segundo os policiais.

A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar, Secretaria de Administração Penitenciária e as Casas Bahia para obter detalhes da ocorrência. A PM confirmou o crime e o local da unidade alvo da investida, mas ainda não deu mais detalhes oficiais sobre o caso. Assim que houver resposta dos demais, este espaço será atualizado.