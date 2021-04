Homem faz refém no aeroporto de Guarulhos e é detido pela Polícia Federal

O caso levou parte da base bolsonarista na polícia, além de políticos aliados ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a defender uma narrativa de que o policial protestava contra as medidas de restrição adotadas pelo governador Rui Costa (PT) para evitar a disseminação do coronavírus.

No dia 28 de março, um policial militar foi baleado após ter passado cerca de quatro horas dando tiros para o alto e gritando palavras de ordem no Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador (BA).

"A ocorrência ficou restrita à sala de embarque do aeroporto e o envolvido no caso não era passageiro da Gol em nenhum dos seus trechos de origem ou destino", diz nota divulgada pela companhia.

Homem ameaça funcionária de empresa aérea no aeroporto de Guarulhos Reprodução/Redes sociais Homem ameaça funcionária de empresa aérea no aeroporto de Guarulhos **** Os órgãos responsáveis pela segurança do aeroporto foram acionados e a Polícia Federal controlou a situação em poucos minutos. O homem foi detido pela Polícia Federal, que deverá investigar o caso. O passageiro foi levado para a delegacia do local.

O passageiro, que não teve o nome divulgado, ameaçou a funcionária com uma caneta no pescoço. Ele também dizia que tinha uma bomba na mochila que carregava nas costas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma funcionária da empresa Gol Linhas Aéreas foi feita refém por um passageiro na noite deste domingo (11) no aeroporto de Guarulhos, em um dos portões de embarque do terminal 2.

