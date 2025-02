Homem faz mulher refém dentro de agência bancária no Leblon, no Rio

Equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foram acionadas para atender a ocorrência. A polícia não deu detalhes sobre o estado de saúde do suspeito.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi feita refém na manhã deste sábado (22) por um homem em uma agência bancária na avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, segundo a Polícia Militar. Ela foi libertada sem ferimentos após as negociações.

