Homem evita roubo de veículo dando bengaladas em assaltantes; vídeo

O suspeito, de 28 anos, foi preso e levado para o 1º Distrito Policial de São Vicente, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo e as autoridades agora buscam pistas do segundo assaltante envolvido na ação criminosa.

Um homem conseguiu evitar o roubo de um veículo em São Vicente, no litoral de São Paulo, batendo nos assaltantes com uma bengala. A ação foi gravada por uma câmera de segurança instalada no local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.