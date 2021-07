Homem em situação de rua é encontrado morto em São Paulo

A população pode ajudar as pessoas em situação de rua solicitando uma abordagem social por meio da Central 156 (ligação gratuita, opções 0 + 3), que funciona 24 horas por dia. A solicitação pode ser anônima, e é importante informar o endereço da via em que a pessoa em situação de rua está (o número pode ser aproximado), citar pontos de referência, além de características físicas e detalhes de como a pessoa a ser abordada está vestida.

A Prefeitura informou que a operação de baixas temperaturas finalizou os três primeiros dias de funcionamento com 7.489 cobertores e agasalhos distribuídos, sendo 1.419 mantas e 2.260 peças de roupa apenas no terceiro dia. No total, já foram distribuídos até agora cerca de 11.524 bebidas quentes e 10.957 sopas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem em situação de rua foi encontrado morto, às 7h10 deste sábado (31), na República (região central). Com identidade desconhecida, ele apresentava um hematoma no rosto, segundo a GCM (Guarda Civil Metropolitana).

