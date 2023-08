Homem em fuga da PM vira a noite em cima de poste em MG

Uma equipe do Samu também foi mobilizada para o atendimento do homem caso ele sofra ferimentos.

Os policiais pediram auxílio de bombeiros que tentaram retirar o fugitivo do poste com a ajuda de uma escada, mas não houve sucesso até a tarde deste sábado.

Em seguida, o homem subiu no poste, onde permaneceu com um pedaço de pau na mão ameaçando os agentes. Ele também arremessou telhas na viatura.

Policiais foram cumprir um mandado de prisão na casa do homem, no bairro Clóvis Alvim, por volta de 16h30m desta sexta-feira (4).

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.