Homem é resgatado na Bahia com água no peito e só salva documentos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi resgatado após ficar ilhado com água na altura do peito em sua casa em Itabuna, no sul da Bahia. O município é um dos 72 em estado de emergência por conta das inundações causadas por chuvas intensas no estado. Até o momento, 18 mortes já foram confirmadas por conta do desastre no sul da Bahia. Segundo o governador, autoridades locais já registraram o rompimento de centenas barragens na área, mesmo pequenas, além de inúmeros povoados ilhados, sem fornecimento de água e energia. Nas imagens, o homem abre a porta e é amparado por pessoas que tentam resgatá-lo com um barco. Com esforço, ele mantém sua carteira com os documentos a salvo da água, com o braço para o alto. Itabuna é uma das cidades mais afetadas pelas inundações. Na noite de ontem (25), ao menos 375 casas já tinham sido invadidas pela água, de acordo com balanço da prefeitura local. Também viralizou nas redes sociais um vídeo mostrando dezenas botijões de gás sendo arrastados pela força da água. Em Ilhéus, a 30 km da cidade, peixes foram vistos na pista do aeroporto local. De acordo com o governador, que sobrevoou algumas cidades do estado, as chuvas diminuíram, mas o nível da água continua subindo em cidades localizadas em meio a rios e barragens. No início da tarde, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), se disse impressionado com a situação em Itabuna, após um sobrevoo de helicóptero pela região.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.