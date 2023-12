Homem é preso suspeito de matar turista argentina a facadas em Búzios (RJ)

Em um vídeo, a vítima aparece passando com cachorro às 7h05 em uma rua do bairro. Cerca de 20 minutos depois, um homem passa pelo mesmo ponto de bicicleta, que foi encontrada na região após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi contido por pessoas que estavam no local e conduzido à delegacia por policiais militares que foram acionados para ocorrência.

O homem chegou a pular dentro de um condomínio próximo ao local do crime. Ele foi encontrado com manchas de sangue.

A mulher estava ao lado de seu cachorro, que estava amarrado na coleira junto à vítima. O animal ajudou na identificação do suspeito do crime.

O suspeito foi capturado próximo ao local onde a vítima foi encontrada com ferimentos causados por faca. A turista estava em uma trilha que dá acesso à praia de José Gonçalves, a 11 quilômetros do Centro.

