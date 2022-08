Homem é preso suspeito de estuprar cunhada após festa em família em SP

A mulher, o suspeito e os familiares que estavam na residência no momento do estupro foram encaminhados ao 7° Distrito Policial de Guarulhos, onde a ocorrência foi registrada. O homem ficou detido e passará por audiência de custódia nesta segunda (22).

A Polícia Militar foi chamada pela vítima e equipes do 31° batalhão encontraram o suspeito no Jardim Leika, em Arujá, também na Grande São Paulo. O homem estava próximo à casa da mãe dele ainda em seu veículo.

Ao perceber a situação, a vítima teria gritado e empurrado o homem que estava sobre ela. Em seguida, o suspeito entrou no carro e fugiu do local.

À noite, após a festa, todos os familiares foram dormir no mesmo imóvel. No entanto, ao acordar, uma das mulheres percebeu que não vestia a parte de baixo da roupa e estava sendo estuprada pelo cunhado, ainda de acordo com o BO.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 26 anos foi preso suspeito de estuprar a cunhada, de 19 anos, após uma festa em família no bairro Bonsucesso, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, neste domingo (21).

