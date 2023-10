Homem é preso suspeito de esquartejar e queimar corpo de pedreiro em SP

A perícia no local recolheu quatro facas e uma lâmina. O corpo do pedreiro foi encaminhado ao IML (Instituto de Medicina Legal). O caso foi registrado como homicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver na Delegacia de Polícia de Mongaguá.

No local, os PMs encontraram as chamas contidas pelos bombeiros e o corpo da vítima carbonizado dentro do imóvel. O crime foi registrado na madrugada deste domingo (1º).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 26 anos foi preso suspeito de esfaquear e esquartejar o corpo de um pedreiro em uma casa localizada no bairro Balneário Itaóca, em Mongaguá, no litoral de São Paulo.

