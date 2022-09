Homem é preso suspeito de abusar de netas da própria companheira

"Depois que a mãe tomou ciência do que acontecia, ela passou a vasculhar as coisas da menina mais velha, inclusive os desenhos que fazia e depois jogava fora. Foi quando se deparou com o primeiro desenho em que a menina ilustrava um homem tocando em sua área genital".

O homem convive com a avó das meninas há 20 anos. Ele as viu nascer e acompanhou o crescimento. Bem-sucedido financeiramente, ele é dono de imóveis e carros de luxo. O homem teve a prisão provisória decretada nesta terça-feira (20). Segundo o delegado, há provas e indícios que o levam a concluir, juridicamente, que ele seria mesmo culpado pelos crimes.

"Elas disseram que não contavam aos pais o que estava acontecendo porque tinham medo de que eles não acreditassem nelas", disse à reportagem o delegado Adriano Jaime, responsável pelo inquérito que apura a culpabilidade do suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, com continuidade.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 49 anos foi preso em Cavalcante, no sertão de Goiás, acusado de abusar sexualmente de duas crianças, de 6 e 10 anos, netas de sua companheira. A mais velha foi a primeira a contar para a mãe sobre o comportamento do suspeito, revelando vir sofrendo abusos desde os 4 anos.

