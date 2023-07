Homem é preso suspeito de abusar de enteada de 8 anos no PR

A reportagem procurou a Polícia Civil do Paraná para saber mais detalhes da prisão, mas ainda não obteve retorno. Como a identidade do suspeito não foi divulgada, a reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa.

O caso ocorreu dia 9, e a menina contou dos abusos para a mãe no dia seguinte, após um dos irmãos menores questionar a menina sobre ruídos vindos do quarto, segundo a delegada da Polícia Civil, Ana Paula Carvalho.

