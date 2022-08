Homem é preso por suspeita de matar filho de ex-companheira na Grande SP

Conforme estatísticas da Secretaria da Segurança Pública, 15 pessoas foram assinadas em casos homicídios dolosos em Embu das Artes nos seis primeiros meses deste ano. No mesmo período do ano passado foram 18 vítimas.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso. Segundo a Polícia Militar, ele foi avistado com a roupa suja de sangue, próximo à casa da família, e com uma faca na cintura. "Após ser indagado, o indivíduo admitiu ter esfaqueado sua companheira e seu enteado menor de idade", afirmou a PM, em nota.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e no local encontrou a mulher, de 29 anos, e o menino. Os dois estavam com ferimentos provocados por faca.

