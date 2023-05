Homem é preso por furto após sair de loja vestindo cinco calças jeans em MG

Acionada, a proprietária da loja informou que ele tinha passado no local e saiu sem comprar nada. No entanto, ela percebeu que faltavam produtos de seu estoque. Preso em flagrante, o homem foi encaminhado para a delegacia.

O homem vestia duas calças jeans, duas bermudas e uma terceira calça por cima. Além disso, foram encontrados dois pares novos de chinelos com ele. O caso aconteceu nesta terça-feira (23) em Monte Carmelo (MG), no Alto Paranaíba.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.