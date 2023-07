Homem é preso por estuprar sogra de 90 anos na BA, após família achar vídeo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 49 anos foi preso, na tarde desta quarta-feira (12), por estuprar a própria sogra, de 90 anos, e gravar o ato, em Casa Nova (BA).

O genro foi preso no local em que trabalhava, no distrito de Santana do Sobrado, por estupro de vulnerável. Um mandado de prisão foi expedido pela Justiça após a família registrar denúncia à polícia.

Além da idade avançada, a vítima teria "problemas psicológicos" e debilitações físicas, segundo a Polícia Civil da Bahia.

A família descobriu os abusos sexuais porque, segundo a polícia, o investigado teria divulgado vídeos dos estupros e um deles chegou até um familiar. A idosa passou por exames periciais no Departamento de Polícia Técnica.

O homem foi ouvido na Delegacia de Casa Nova e encaminhado ao presídio. A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia e com a Defensoria Pública do Estado para identificar os representantes legais do investigado e obter declarações em sua defesa, mas não obteve resposta até o momento. Este espaço será atualizado tão logo haja manifestação.

"O homem, além de violentar a idosa, gravou imagens e divulgou. Os familiares tomaram conhecimento das imagens e realizaram a denúncia. Solicitamos ao Judiciário o mandado de prisão, que foi expedido e cumprido", declarou Arnóbio Soares, delegado de Casa Nova.