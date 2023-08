Homem é preso em SC por matar ex-companheira a facadas e tiros há 23 anos

À época, o crime foi julgado apenas como homicídio, uma vez que não existia a lei do feminicídio. Ele foi condenado a 13 anos e 7 meses de prisão em regime fechado pela Justiça do Rio Grande do Sul.

De acordo com a investigação, o homem, que não teve o nome divulgado, degolou e matou a ex-companheira a tiros e facadas em Ronda Alta (RS) no dia 8 de fevereiro de 2000.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu um homem de 53 anos condenado por homicídio na cidade de Faxinal dos Guedes, oeste catarinense. O crime aconteceu há 23 anos, no Rio Grande do Sul.

