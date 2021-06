Homem é preso com drogas e tenta subornar policiais na zona sul

As drogas e o valor apresentado foram apreendidos no local onde também havia dois tijolos e três sacos de maconha, três vidros contendo a droga e 88 árvores de médio e pequeno porte em três cômodos na forma de estufas. Um maquinário tipo prensa, balança de precisão, insumos, documentos, anotações e um celular também foram encontrados. A perícia constatou 2,430 kg de maconha.

